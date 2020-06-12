مندوبية التخطيط: قطاع السيارات يفقد خُمُسَ الإنتاج والصناعات الصيدلانية تحقق أقوى ارتفاع في ظل الأزمة – تفاصيل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط التحولات، التي عرفها الإنتاج في القطاعات الصناعية في المملكة، خلال الفصل الأول من سنة 2020، والذي أظهر تأثرا بالغا بالأزمة الصحية، التي تعيشها البلاد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، عرف ارتفاعا قدره 0,5 في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

ويعود التطور المذكور، أساسا، إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” بـ 8,2 في المائة وفي “الصناعات الغذائية “بـ 7,5 في المائة وفي “الصناعة الصيدلانية “بـ 17,5 في المائة وفي”صناعة الملابس” بـ6,4 في المائة وفي “صناعة الورق والورق المقوى” بـ 9,5 في المائة، وفي”صناعة الخشب” بـ .5,9 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، فإن الانتاج في”صناعة السيارات” تراجع بـ 20,3 في المائة وفي”صناعة منتجات أخرى غير معدنية” بـ 4,5 في المائة، وفي”صناعة التعدين “بـ 14,7في المائة وفي “الصناعة الإلكترونية” بـ 15,4في المائة وفي “صناعة النسيج” بـ 2,4 في المائة وفي ” صناعة الجلد والأحذية” بـ 26.3 في المائة.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فإن رقمه الاستدلالي تراجع بنسبة 0,4 في المائة، وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في”صناعات استخراجية أخرى” بـ 0,2 في المائة، وفي “المعادن الحديدية” بـ .7,7 في المائة.

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فسجل من جهته انخفاضا قدره 3,4 في المائة.