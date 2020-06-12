بأمر ملكي.. طائرة خاصة محملة بالمساعدات ستتوجه لدعم موريتانيا في التصدي للجائحة

في ظل الموجة الثانية من كورونا، التي تواجه الجارة الجنوبية موريتانيا، ووسط تسجيلها، الأسبوع الجاري، أكبر حصيلة للفيروس منذ بدايته، أعطى الملك محمد السادس أمرا بتقديم مساعدات لموريتانيا.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، ليلة أمس الخميس، إن الملك محمد السادس أصدر أمرا بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية إلى موريتانيا، دعما لجهودها في مواجهة، واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في قصاصة للوكالة الموريتانية للأنباء، أن وزير الشؤون الخاريجة، والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أبلغ نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من خلال اتصال هاتفي بصدور الأمر من الملك محمد السادس.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ولد الشيخ أحمد أشاد بدعم المغرب موريتانيا، الذي وصفه بأنه “يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين”، كما عبر ولد الشيخ، خلال الاتصال بينه ونظيره، ناصر بوريطة، عن ارتياحه العميق لسيطرة المغرب شبه الكاملة على وباء كوفيد 19، متمنيا له اطراد التقدم والازدهار، وفق ما أورد المصدر.

وتطرق الوزيران في السياق ذاته إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المغربية في محاربة وباء كورونا، والسبل الكفيلة بتحقيقها، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.

وكان المغرب قد صدر لموريتانيا، 790 ألف كمامة، خلال الأيام القليلة الماضية، لتكون سادس، وأول بلد عربي بعد الدول الأوربية، يصدر له المغرب كماماته محلية الصنع.