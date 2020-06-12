إصابات تشمل صحافيين في مسيرتي كفر قدوم ونعلين الأسبوعيتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة فلسطينييّن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم ثلاثة صحافيين، اليوم الجمعة، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرتي كفر قدوم ونعلين السلميتيّن الأسبوعيتيّن المناهضتين للاستيطان وممارسات الاحتلال القمعيّة.
وانطلق المشاركون في مسيرة نعلين، عقب صلاة اليوم الجمعة، من وسط القرية، باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.
وأما في كفر قدوم، أفاد منسق المقاومة الشعبية، مراد شتيوي لـ"وفا"، بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية، عقب انطلاق المسيرة السلمية، وأطلقوا وابلا من الرصاص المطاطي والإسفنجي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين، بينهم الصحفيين مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أيمن نوباني، ومصور الوكالة الفرنسية جعفر اشتيه، ومصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.
وفي السياق ذاته، استنكرت نقابة الصحفيين القمع الاحتلالي الهمجي للصحفيين في قرية كفر قدوم، الذي أدى لإصابات مباشره للزملاء أيمن نوباني مصور وكالة وفا، وجعفر اشتيه مصور وكالة الصحافة الفرنسية، وفادي الجيوسي مصور تلفزيون فلسطين بالرصاص المطاطي.
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