صحيفة: تجلت قوة الإرادة الإماراتية وصلابتها في مواجهة جميع التحديات

الجمعة 12 يونيو 2020

قالت صحيفة خليجية، ان قيادتنا الرشيدة قدمت للعالم الكثير من الأمثلة المشرفة على قوة الوطن وقدرته على خوض التحديات، وجعلت عبر ما غرسته من عزيمة وإمكانات وتأهيل في نفوس أبنائها من الإنجازات قدراً في مسيرتنا الحافلة بالنجاحات، وتجلت قوة الإرادة الإماراتية وصلابتها في مواجهة جميع التحديات بالقدرة على الإنجاز وتحقيق مشاريع عملاقة في أي ظرف كان، وها نحن اليوم نشهد ونباهي العالم بأن عدداً منها سوف يكتمل رغم الجائحة الوبائية التي انعكست على العالم أجمع.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة تابعها "اليمن العربي"، ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي علم الجميع في وطننا أننا لا نعرف المستحيل وأن لا وجود له في قاموسنا الوطني، ومصممون على المضي قدماً في مسيرة التنمية وإنجازاتها الاستراتيجية، أكد هذه المسلمات مجدداً خلال زيارته التفقدية لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وتفقده المستوى الرائد الذي وصلت إليه، وهي التي ستكون كفيلة بنقل الإمارات إلى مرحلة جديدة من الإنتاج في قطاع الطاقة وتنويع مصادرها وفق أرقى المعايير المعتمدة عالمياً وبنموذج متفرد من حيث جميع الشروط المطلوبة، وذلك نتاج رعاية القيادة الرشيدة ومدى تمكن الكوادر الوطنية عصب المشروع الوطني الرائد.

وخلصت الى ان مشروع براكة للطاقة النووية السلمية من المشاريع الرائدة على المستوى العالمي، ويجسد في جانب كبير منه تقدم الدولة وتمكنها وثقتها في النجاح بكافة الميادين وسوف ينعكس على الكثير من القطاعات والجوانب الأساسية سواء اقتصادية أو اجتماعية.