شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 أيام دون إصابات.. تونس تسجل ٦ حالات كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، و إجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.
كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و 49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.
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