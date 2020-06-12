شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة في مسجد بكابول ومقتل 4 أشخاص على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون نتيجة انفجار قنبلة زرعت قبل بدء صلاة الجمعة في مسجد في كابول .

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق إريان أن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث يتجمع عدد كبير من الناس عادة لصلاة الجمعة في أفغانستان.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الانفجار.