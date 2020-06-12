شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة في مسجد بكابول ومقتل 4 أشخاص على الأقل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق إريان أن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث يتجمع عدد كبير من الناس عادة لصلاة الجمعة في أفغانستان.
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الانفجار.
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