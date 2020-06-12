الوسط الرياضي ينعى وفاة المدرب علي هادي

وفيما يلي برقيات التعازي من الوسط الرياضي العراقي:

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال:

يتقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـ أحر عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، والى الاوساط الرياضية برحيله جراء اصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد، داعيا الباري عز وجل ان يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان.



رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي:

ينعى رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الوسط الرياضي وأسرة الفقيد علي هادي الذي وافته المنية اليوم الجمعة عقب إصابته بفايروس كورونا ...سائلين الله العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

الاتحاد العراقي لكرة القدم:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تتقدم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم باحر التعازي الى الوسط الرياضي لوفاة المدرب الكروي ، علي هادي، بعد إصابته بفايروس كورونا. تغمد الله فقيد الرياضة العراقية بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



نادي القوة الجوية

تتقدم الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي والملاكات التدريبية وموظفين ومنتسبين النادي بالتعازي الحارة وعظيم المواساة لعائلة المرحوم الكابتن ( علي هادي ) وشقيقه الكابتن حمزة هادي والمصور حيدر حمزة هادي بهذا المصاب الجلل سائلين الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان .

نادي الزوراء

تنعى الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي فقيدها لاعب نادي الزوراء السابق المرحوم علي هادي والذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا اللعين نسئل الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه والصبر والسلوان ..

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نادي النفط

تنعى أدارة نادي النفط الرياضي المدرب واللاعب السابق علي هادي الذي وافته المنية اثر وباء كورونا اللعين . سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويمن على اهله ومحبيه بالصبر والأيمان

امانة بغداد

تقدم الهيأة الإدارية لنادي أمانة بغداد مواساتها الصادقة وتعازيها المخلصة للوسط الرياضي وذلك لوفاة المدرب الكروي "علي هادي" جراء اصابته بجائحة كورونا المستجد.

وتمنى رئيس الهيأة الادارية "فلاح المسعودي" وزملاؤه اعضاء الإدارة، ان يتغمد الله جلّ وعلا، الفقيد برحمته وينزله جنانه الخالدات، ويمنّ على أهله وأحبته وذويه بجميل الصبر ونعمة السلوان انه غفور رحيم.

السماوة

بقلوب ينتابها الحزن تتقدم الهيأة الإدارية لنادي السماوة الرياضي و جميع العاملين في النادي باحر التعازي و المواساة الى عائلة المدرب الكروي الكابتن علي هادي الذي انتقل إلى جوار رب رحيم بعد إصابته بفيروس كورونا و أدى إلى نهاية حياته تاركاً خلفه محبة و كلمات طيبة في الوسط الرياضي، كما تشاطر إدارة النادي أحزان جميع الأوساط الرياضية في هذه الفاجعة الأليمة التي فرقت الكابتن علي هادي عن أحبته و محبيه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..