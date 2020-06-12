محافظ واسط يوجه رسالة لاهالي المحافظة ويؤكد: الاوضاع تسوء أكثر

وجه محافظ واسط محمد المياحي، الجمعة، رسالة لاهالي المحافظة، فيما اكد ان الاوضاع تسوء أكثر.

وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى اهلنا في المحافظة، في مثل هذه الايام كان لكم موقف مشرف عندما تم تلبية نداء المرجعية والوطن حيث قدمت محافظتنا مئات الشهداء الابرار في مواجهة داعش، وها نحن اليوم نعيش محنةٌ أخرى فالعدو فيها صعب ولا يقل خطورة عن الارهاب".

واضاف "أخبرتنا صحة واسط اليوم أن الاوضاع تسوء أكثر فأكثر وأغلب مستشفياتنا وصلت لمرحلة الطاقة العليا، وهنا لابد أن نستعد لإجراءات جديدة حيث سنقوم بتهيئة:

-عدد من دوائر الدولة مثل منتديات الشباب في الاقضية والنواحي او الدوائر المعطل الدوام فيها وفيها أماكن جيدة سيتم تهيئتها لتكون أماكن حجر للإصابات الخفيفة.

-على جميع موظفي الدولة الذين تم تعطيل دوامهم من يرغب بالتطوع مع الفرق الصحية تسجيل اسمه لدى دائرته كوننا بحاجة ماسة لكوادر وظيفية ساندة لموظفي الصحة.

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-على كل الشباب والفرق التطوعية الراغبين بالعمل مع الفرق الطبية مراجعة خلايا الازمة في الاقضية والنواحي لتنظيم عملهم بشكل عاجل.

-نجدد دعوتنا للمتبرعين والميسورين للمساهمة في تجهيز أماكن الحجز بالمواد المطلوبة وبشكل عاجل.

-دعوة المواكب والهيئات والمنظمات للقيام بحملة مساعدات غدائية للمحتاجين والمتضررين جراء الحظر الصحي.

-نجدد دعوتنا للحكومة المركزية بتوفير الاموال اللازمة للمحافظات ولو الحد الادنى منها لمعالجة جملة من الاشكالات والنقوصات على مستوى الادوية وعدد الوقاية وغيرها.