بعد اصابته بكورونا... المدرب علي هادي في ذمة الله

هادي اجرى في الفحوصات الطبية مطلع الأسبوع الماضي، وتأكدت اصابته بالفيروس.

وتدهورت الحالة الصحية للمدرب علي هادي ليلة امس، بعدما أصيب بضيق في التنفس قبل ان يتوفى عصر اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة الى ان فيروس كورونا ضرب سبعة رياضيين في العراق وهذه الحالة هي اول حالة وفاة لرياضي في العراق.