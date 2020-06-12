2020-06-12 | 15:35
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توفي المدرب علي هادي، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
هادي اجرى في الفحوصات الطبية مطلع الأسبوع الماضي، وتأكدت اصابته بالفيروس.
وتدهورت الحالة الصحية للمدرب علي هادي ليلة امس، بعدما أصيب بضيق في التنفس قبل ان يتوفى عصر اليوم الجمعة.
تجدر الإشارة الى ان فيروس كورونا ضرب سبعة رياضيين في العراق وهذه الحالة هي اول حالة وفاة لرياضي في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اصابته بكورونا... المدرب علي هادي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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