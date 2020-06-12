الطلاق خيارك الأفضل في هذه الحالات!

الثقة هي أساس العلاقة السويّة بين الزوجين، وقد يحدث أن تهتز بسبب موقف ما، ما يدفعكما إلى العمل على استعادتها مرة أخرى، لكن استمرار انهيار الثقة بينكما تترتب عليه العديد من المشاكل الأخرى مثل الغضب والحصار المستمر وسوء الفهم، وبالتالي إذا لم يكن من الممكن استعادة الثقة، فمن الصعب الاستمرار في زواج يفتقر إلى وجود عامل مهم مثلها.المبادئ والقيم الأخلاقية من الأمور التي يجب الاتفاق بشأنها قبل الزواج، لكن بعض الأزواج يرتبطون وهم على خلاف في المبادئ اعتقاداً أن الحب كافٍ للتغلّب على هذه الاختلافات، لكن الاختلاف على المبادئ هو اختلاف جوهري، وفي كثير من الأحيان يصعب معه استمرار الزواج، خاصة مع أول اختبار لهذه المبادئ يوضع به الزوجان.

3- عدم وجود خطط مستقبلية مشتركة

من الطبيعي أن يفكر الزوجان في المستقبل باعتباره أمراً مشتركاً بينهما، وأن يضع كل منهما اعتباراً للآخر في خططه المستقبلية، لكن التفكير المنفصل لكل منكما في المستقبل، يعني عدم وجود أرض مشتركة بينكما، وأن الانفصال وشيك.