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دخلت في غيبوبة بعد شربها هذا النوع من الشاي يوميا

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كشفت تقارير عدة أن مراهقة صينية وقعت في غيبوبة سكرية بعد أن اتبعت عادة شرب نوع من الشاي كل يوم، يُعرف باسم شاي الفقاعات.
وأفاد تقرير Asia Wire، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاما من شنغهاي ثابرت على تناول المشروب الحلو للغاية كل يوم لمدة شهر، ما تسبب في مشاكل صحية حادة.

وتم نقلها الشهر الماضي إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم لديها بما يقرب من 25 مرة أعلى من المعتاد، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أنه تم وضع المراهقة على جهاز التنفس وتلقت غسيل الكلى قبل الاستيقاظ من الغيبوبة بعد خمسة أيام.

 

وكشف التقرير أنه بحلول حزيران، بدا أن المراهقة تمتثل للشفاء وخرجت من المستشفى. ويُعرف شاي الفقاعات أيضا، بشاي الحليب اللؤلؤي أو شاي حليب البوبا وهو مشروب تايواني مكونه الأساسي الشاي ويضاف إليه الفواكة أو الحليب، وغالبا تضاف إليه كرات التابيوكا القابلة للمضغ، أو فواكه هلامية.

وتشار بـ"الفقاعات" إلى رغوة الشاي بعد رجّه، ما يمنحه أيضا اسم "شاي بالرغوة".

ويحتوي متوسط كوب شاي الفقاعات على 54 غ من السكر، بينما يحتوي الشاي المثلج العادي على حوالي 22 غ من السكر، وفقا لمركز Healthline ووزارة الزراعة الأميركية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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