دخلت في غيبوبة بعد شربها هذا النوع من الشاي يوميا

وأفاد تقرير Asia Wire، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاما من شنغهاي ثابرت على تناول المشروب الحلو للغاية كل يوم لمدة شهر، ما تسبب في مشاكل صحية حادة.

وتم نقلها الشهر الماضي إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم لديها بما يقرب من 25 مرة أعلى من المعتاد، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أنه تم وضع المراهقة على جهاز التنفس وتلقت غسيل الكلى قبل الاستيقاظ من الغيبوبة بعد خمسة أيام.