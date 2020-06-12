دخلت في غيبوبة بعد شربها هذا النوع من الشاي يوميا

كشفت تقارير عدة أن مراهقة صينية وقعت في غيبوبة سكرية بعد أن اتبعت عادة شرب نوع من الشاي كل يوم، يُعرف باسم شاي الفقاعات.
وتم نقلها الشهر الماضي إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم لديها بما يقرب من 25 مرة أعلى من المعتاد، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أنه تم وضع المراهقة على جهاز التنفس وتلقت غسيل الكلى قبل الاستيقاظ من الغيبوبة بعد خمسة أيام.
وتشار بـ"الفقاعات" إلى رغوة الشاي بعد رجّه، ما يمنحه أيضا اسم "شاي بالرغوة".
ويحتوي متوسط كوب شاي الفقاعات على 54 غ من السكر، بينما يحتوي الشاي المثلج العادي على حوالي 22 غ من السكر، وفقا لمركز Healthline ووزارة الزراعة الأميركية.
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