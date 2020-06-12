تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في المحافظة". واضافت انه "ستتم دفن جثة المتوفي وفق الاجراءات الصحية المعتمدة".

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