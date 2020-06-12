3 طائرات وسفينة.. تركيا تواصل دعم مليشيات الوفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دأبت تركيا على ضخ الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى مليشيات ليبيا بالمخالفة للقرارات الدولية التي تحظر تدفق السلاح إلى ليبيا ما يطيل عمر الصراع.

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كشف موقع "فلايت رادار 24"، الخميس، عن اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية وسفينة تركية من أجواء غرب ليبيا..

وقال الموقع، المعني بتتبع حركة الطائرات، إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول أما الثالثة فمن قاعدة قونيا العسكرية التركية.

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3 طائرات شحن عسكرية وسفينة تركية تقترب من غربي ليبيا

وكشف الموقع أيضا عن اقتراب سفينة الشحن التركية "CIRKIC" من ليبيا والتي أبحرت من ميناءي إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي، ولفت إلى أن فرقاطة يونانية تتبع عملية إيريني اعترضتها، أمس الأربعاء، إلا أنها تقترب الآن من موانئ غرب ليبيا.

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يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام قريبة من الرئاسة التركية إن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تجارية تركية ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلي ليبيا، مضيفة أن الفرقاطة التركية وجهت إنذارا للبحرية اليونانية بعد إقلاع مروحية يونانية نحوها.