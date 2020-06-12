السعودية تدين بشدة تفجيرا إرهابيا استهدف مسجدا بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية، الجمعة، بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.



وقدمت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، ووقوف المملكة إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وقتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين، الجمعة، في انفجار بأحد المساجد غربي كابول.

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وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، إن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت، في بيان: "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة" مضيفة أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 12:30 ت.غ.