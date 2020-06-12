جونسون يدعو البريطانيين لعدم المشاركة بـ"حياة السود مهمة"

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتطرفين بخطف مظاهرات البريطانيين "حياة السود مهمة"، وحث الشعب على عدم المشاركة في مظاهرات مطلع الأسبوع.



وكتب جونسون في سلسلة من التغريدات:" الهجمات على الشرطة وتصرفات العنف العشوائية التي شهدناها على مدار الأسبوع الماضي لا يمكن التهاون معها وهي بغيضة ".

وقال: "المسار العملي المسؤول الوحيد هو بالابتعاد عن تلك المظاهرات".

زدافع جونسون عن رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب وينستون تشرشل وهو أحد أبطاله، ضد النشطاء المناهضون للعنصرية الذين دعوا إلى إعادة تقييم إرث تشرشل بما في ذلك آراءه بتفوق البيض وسماحه باتباع الاساليب الوحشية من جانب القوات الاستعمارية البريطانية في الهند.

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وقام المتظاهرون باستخدام الطلاء لكتابة "كان عنصريا" تحت كلمة "تشرشل" المنقوشة على قاعدة تمثاله في وسط لندن الأسبوع الماضي.

وكتب جونسون: "تمثال وينستون تشرشل في ميدان البرلمان هو تذكرة دائمة لإنجازه في إنقاذ هذا البلد وأوروبا بأكملها من مستبد فاشيستي وعنصري".

وأضاف: "إمن المناف للعقل والمخزي أن يكون هذا النصب الوطني اليوم معرضا للهجوم من جانب متظاهرين يمارسون العنف ".

وتابع: "نعم لقد أعرب عن بعض الآلاء التي كانت ومازالت غير مقبولة لنا اليوم ولكنه بطل، إنه يستحق هذا النُصُب التذكاري".

وقال: "لا يمكننا اليوم محاولة تشكيل ماضينا أو فرض رقابة عليه ".