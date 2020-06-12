الإمارات تستنكر بشدة تفجيرًا استهدف مسجدًا غربي كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجدًا، غربي العاصمة الأفغانية كابول، الجمعة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم، إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

كما أعلنت رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وقدمت الوزارة خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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وقتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين، الجمعة، في انفجار بأحد المساجد غربي كابول.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، إن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت، في بيان: "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة" مضيفة أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 12:30 ت.غ.