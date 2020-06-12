محكمة تركية تقضي بسجن صحفية بزعم التجسس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

قضت محكمة تركية بسجن صحافية معارضة بارزة بمنفذ إخباري على الإنترنت إلى حين محاكمتها بتهمة "التجسس العسكري والسياسي"، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الجمعة.



واحتُجزت ميسر يلدز، مديرة تحرير أخبار أنقرة في بوابة "أوضة تي. في" الاثنين، واعتُقلت رسمياً الخميس بعد استجوابها.

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كما أطلقت السلطات سراح إسماعيل دوكل ممثل قناة "تيلي 1" في أنقرة، الذي اعتُقل أيضاً مع يلدز واستُجوب، بحسب الأناضول، التي قالت إن ضابطاً بالجيش، كان قد احتجز معهما، سُجن أيضاً دون ذكر تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي يلدز.

يشار إلى أن "أوضة تي. في" تنتقد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.