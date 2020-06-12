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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 3921 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1010 حالات شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (81,029)،في حين سجلت 36 حالة وفاة.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 3,733 إصابة أيضا بالفيروس التاجي.
وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، تبدأ من 6 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.
وكشف مصدر مسؤول في الداخلية، استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.
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