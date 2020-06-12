شكرا لقرائتكم ساعات تفصل رجاء الجداوي عن بيتها.. بانتظار تحليل ثان! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في جديد تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية في مصر أن الجداوي أجرت ثاني تحليل pcr للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، وفي انتظار نتائج التحاليل.

وقال المصدر إنه في حال كانت المسحة سلبية سوف يتم إجراء تحليل آخر بعد 48 ساعة، وفي حالة سلبيته سوف تغادر الفنانة مستشفى العزل الصحي، وفق وسائل إعلام مصرية.

يشار إلى أن الجداوي كانت قد أجرت أول تحليل لها في رابع يوم من دخولها العزل الصحي، وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالتها بعد أسبوع لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن.

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وكان قد تم حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي الفيروس بوزارة الصحة والسكان.

ارتفاع مفاجئ بالحرارة

يذكر أن الجداوي كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

وكشفت أميرة مختار، ابنة الممثلة الشهيرة، عبر حسابها على "فيسبوك"، فجر 24 مايو، خبر إصابة والدتها ونقلها إلى المستشفى بمحافظة الإسماعيلية، بعد ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.