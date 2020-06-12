الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة 27 شوال 1441هـ الموافق 19/ 6/ 2020م، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وقرر د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة حول "أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق)"، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والوزارة، وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

ونوهت الوزارة أن إقامة الجمعة القادمة، قاصرة على مسجد السيدة زينب فقط.

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جدير بالذكر أن صلاة الجمعة اليوم، أقيمت من مسجد الحسين.

تقرر دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو المقبل في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الوباء.