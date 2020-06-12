جونسون يحسم: خزي هو العبث بتاريخنا

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لندن: وسط تحذيرات من اعمال عنف وشغب في مسيرات حركة (حياة السود مهمة) في العاصمة لندن ومدن أخرى، انتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما وصفه بالهجمات "السخيفة والمخزية" على تمثال السير ونستون تشرشل والتماثيل التي تمثل فترات من التاريخ البريطاني.

وانتقد جونسون أولئك الذين يريدون إسقاط تمثال تشرشل وقال إن تمثال ونستون تشرشل في ساحة البرلمان "هو تذكير دائم بإنجازه في إنقاذ هذا البلد - وكل أوروبا - من استبداد فاشي وعنصري''.

وقال إن المملكة المتحدة "لا يمكنها أن تكذب حول تاريخها" حيث اتهم جونسون، عمدة لندن صادق خان بـ "تسليم" شوارع العاصمة "إلى الغوغاء" بعد أن سمح بصعود البعض للوصول إلى قمة النصب التذكاري لأعظم رئيس وزراء بريطاني وكذلك الصرح التذكاري للحرب العالمية الأولى (القبر الفارغ) القريب من البرلمان.

سخف وخزي

وأضاف جونسون: "من السخف والخزي أن يكون هذا النصب التذكاري القومي اليوم عرضة لخطر الاعتداء من قبل المتظاهرين العنيفين. نعم، كان تشرشل يعبر في بعض الأحيان عن آراء كانت ولا تزال غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلاً ويستحق نصبه التذكاري بالكامل".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: 'لا يمكننا الآن أن نحاول تحرير أو مراقبة ماضينا. لا يمكننا التظاهر بأن لدينا تاريخ مختلف. تم وضع التماثيل في مدننا وبلداتنا من قبل الأجيال السابقة. كان لديهم وجهات نظر مختلفة، وفهم مختلف للحق والباطل. لكن تلك التماثيل تعلمنا عن ماضينا بكل عيوبه. إن تمزيقهم سيكون كذبًا حول تاريخنا، وإفقار تعليم الأجيال القادمة".

وفي حين أن جونسون لم يذكر عمدة العاصمة صادق خان في تغريداته مباشرة، فإن العديد من نواب حزب المحافظين في مجلس العموم انتقدة عمدة لندن للسماح للمتظاهرين باستهداف الآثار بدلاً من استخدام الشرطة لحمايتهم واعتقال أي شخص يحاول مهاجمتها.

وقال جونسون وهو كأنه يطلق النار على المتظاهرين من حركة "حياة السود مهمة (BLM)" حيث أصيب نحو 60 ضابط شرطة في لندن في الأيام العشرة الماضية: "من الواضح أن الاحتجاجات قد اختطفت من قبل المتطرفين الذين يعتزمون العنف. إن الهجمات التي استهدفت الشرطة وأعمال العنف العشوائية التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي لا يمكن احتمالها وهي بغيضة".

وأضاف رئيس الوزراء: "أما بالنسبة للمظاهرات المخطط لها، فإننا جميعًا نفهم المشاعر المشروعة للغضب لما حدث في ولاية مينيسوتا والرغبة المشروعة في الاحتجاج على التمييز. بغض النظر عن التقدم الذي أحرزته هذه الدولة {بريطانيا} في مكافحة العنصرية - وكان ضخمًا - ندرك جميعًا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. المسار الوحيد المسؤول للعمل هو الابتعاد عن هذه الاحتجاجات".

أوامر العمدة

وعلى صلة، فإنه بناء على أوامر العمدة صادق خان الليلة الماضية، انتشرت السقالات حول تمثال تشرشل، وحول النصب التذكاري في وايتهول وتماثيل جورج واشنطن والملك جيمس الثاني في ساحة ترافلغار (الطرف الأغر) في وقت متأخر مساء الخميس بعد مخاوف من أنه قد يتم استهدافهم مرة أخرى من قبل النشطاء، مع العديد من الآثار الآن مخفية تماما عن الأنظار.

وتم تغطية النصب التذكاري لأكبر زعيم في زمن الحرب في بريطانيا بعد كتابات على الجدران في نهاية الأسبوع الماضي قالت إن تشرشل "كان عنصريًا".

والت الحكومة الليلة الماضية إنها تتطلع إلى إدخال قواعد جديدة قد تعني أن المتظاهرين الذين يعتدون على الشرطة أو يقومون بتخريب الممتلكات أو يتسببون في أضرار إجرامية قد يواجهون عدالة سريعة في غضون 24 ساعة فقط لتجنب صيف من أعمال الشغب.

وإذ ذاك، حث عمدة لندن، اليوم الجمعة، مؤيدي "حركة حياة السود مهمة" على "البقاء في منازلهم" بعد ساعات من إلغاء احتجاجهم على هايد بارك المزمع غدًا زاعمين أن "العديد من مجموعات الكراهية" تهدد سلامة الآلاف من المؤيدين الذين يخططون للحضور.

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لا استسلام

وقال النائب المحافظ أندرو بريدجين لصحيفة (ديلي ميل): "إن كلمات تشرشل الشهيرة" لن نستسلم أبدًا "تقوضها تمامًا استرضاء العمدة خان للغوغاء. إنه إذلال وطني. يجب أن يستقيل خان وكذلك يجب أن يلتقي المفوض العام للشرطة الليدي كريسيدا ديك.

وقال عضو البرلمان المحافظ بوب بوب بلاكمان للصحيفة ذاتها إن صعود التماثيل هو "عار مطلق" ووصف السيد خان بأنه "لا يفعل شيئًا" ، مضيفًا: "أنا منزعج من فقد السيطرة على شوارعنا".

تعهد الشرطة

يذكر انه بعد إسقاط تمثال إتاجر الرقيق الشهير دوارد كولستون في بريستول في نهاية الأسبوع الماضي، تعهد قادة الشرطة بوقف التدمير المخرب للتماثيل - لكن مارتن هيويت، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، اعترف بأن الضباط قد لا يوقفوا إسقاط التماثيل إذا وضعتهم أو عامة في خطر.

كما حث المجالس والمتاحف على التفكير في إزالة الآثار أو إيجاد طريقة للتصرف بها قبل استهداف المتظاهرين للآثار، قائلاً إنه يجب حل المشكلة دون أن تضطر الشرطة إلى التدخل.

تقويض الديموقراطية

وقال النائب البرلماني المحافظ بريدجين: "هذا ليس عمل شرطة، هذا أمر مذهل. إذا تم تجاهل سيادة القانون، فإنها تقوض نظامنا الديمقراطي بأكمله، وهو بالضبط ما تريد العناصر المتطرفة القيام به. لا يمكن السماح بالاستمرار ". وصف نايجل فراج الوضع أيضًا: "الاستسلام للغوغاء".

وأثار موضوع مهاجمة الآثار التاريخية البريطانية الغضب الليلة الماضية. وقال جاكوب يونغ، النائب المحافظ في البرلمان عن منطقة ريدكار، على تويتر إنه "من المحزن للغاية أنه لا يمكن الوثوق بمثيري الشغب بعدم مهاجمة النصب التذكاري، لدرجة أنهم يشعرون الآن بالحاجة إلى صعوده".

وقال ألكسندر ستافورد، النائب عن حزب المحافظين عن منطقة روثر فالي، إنه كان "يوم حزين" بالنسبة إلى لندن أنه يجب أن تغطى لوحة النصب التذكاري وقال إن "أولئك الذين يريدون مهاجمة رمز الحرية والحرية هذا يجعلني أشعر بالخجل الشديد".

تهديد وزيرة الداخلية

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنه لا يمكننا السماح بسيطرة الغوغاء "، وقالت: سنمارس قانون مكافحة الشغب "للشرطة" في جميع أنحاء البلاد، وسنأمر الشرطة بالتصدي للمتظاهرين العنيفين – كما سنسعى إلى محاكم سريعة على مدار 24 ساعة مثل تلك التي شوهدت في أعمال الشغب في 2011.

وتخطط وزيرة الداخلية ووزير العدل روبرت باكلاند للرد على الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، بناءً على الرد على أعمال الشغب في لندن عام 2011 ، وحث محاكم الصلح على تمديد ساعات العمل وتعقب أي قضايا تتعلق بالاحتجاجات.

ويأتي هذا الموقف، وسط مخاوف من أن العاصمة والمدن الأخرى ستشهد مرة أخرى مظاهرات حاشدة ضد التحيز العنصري في بريطانيا، على الرغم من التحذيرات بطاعة قيود الفيروس التاجي.

وقالت وزيرة الداخلية: "ما نفكر فيه الآن هو نفس القواعد التي كانت تعمل في عام 2011 عندما كان لدينا أعمال شغب ونهب واسعة النطاق. تم القبض على المسؤولين وتوجيه الاتهام إليهم من خلال المحاكم وإذا ثبتت إدانتهم في السجن في غضون 24 ساعة من الجريمة. هذا ما يتعين علينا القيام به الآن."