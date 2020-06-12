الصين تنتقد حذف حسابات حكومية على موقع "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

انتقدت الصين بشدة اليوم الجمعة حذف أكثر من 170 ألف حساب على "تويتر" لارتباطها حسبما ذكر موقع التواصل الاجتماعي بحملات للتأثير مدعومة من الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج في تصريحات للصحفيين إنه يتعين على موقع "تويتر" بدلا من ذلك القيام بإغلاق الحسابات التي تهاجم الصين، التي وصفتها بأنها "أكبر ضحية" للانتقاد الإلكتروني.

وأعلنت شركة تويتر في بيان لها أمس الخميس أنها حذفت حوالي 23 ألفا و 750 حسابا رئيسيا و150 ألف حساب إضافي مرتبط بالحملات الصينية للتأثير على الافكار والتصورات الخاصة باحتجاجات هونج كونج وتايوان ومرض (كوفيد-19) وحركة (حياة السود مهمة).

وكانت بكين قد حظرت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل تام لأكثر من عقد من الزمان.