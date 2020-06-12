بالصور- إزالة مخالفات في 18 عقارا شرقي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات إزالة البناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية بمواجهة وباء كورونا.

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف بـ18 عقار، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي للبناء المخالف في المهد.

وأشار هيلع، إلى أن العقارات المخالفة بينهم 8 عقارات بشوارع "البيت المعمور، الصفا والمروة، صالح عيد، الإخلاص، أرض المفتي" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الـ 10 عقارات الأخرى تتوزع بمناطق "زنانيري، كليو باترا، سبورتنج" بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.