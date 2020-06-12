إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة تعاني أعراض كورونا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي في قسم النساء والتوليد بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، في إجراء ولادة قيصرية متكررة لمشيمة متقدمة مركزية ملتصقة بجدار الرحم لمريضة تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد.

ضم الفريق الطبي الدكتور وائل عبد الحميد، استشاري النساء والتوليد، الدكتور سامح عبدالرازق، طبيب أمراض النساء والتوليد، والدكتور إبراهيم فريد استشاري التخدير، وطاقم التمريض بالعمليات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن العملية أجريت بنجاح، مشيرا إلى أن صعوبة العملية تأتي نتيجة معاناة المريضة من أعراض فيروس كورونا وهى في قسم العزل بمستشفى السنبلاوين العام وجرى أخذ مسحه تشخيصية منها قبل إجراء الجراحة بساعات.

وأضاف أن المريضة خرجت من غرفه العمليات بصحة جيدة وجرى إيداع الطفلة بقسم الحضانات بالمستشفى وهى الآن داخل غرفة الرعاية بقسم العزل بالمستشفى.