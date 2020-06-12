الأمم المتحدة تأسف لقرار ترامب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية

عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه يتعين حماية استقلال المحكمة ، حسبما ذكر موقع رويترز .
وأقر ترامب يوم الخميس عقوبات اقتصادية وحظراعلى سفر موظفين في المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك بعدما شاركوا في تحقيق بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيإفادة صحفية في جنيف "يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب".
وأضاف "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة".
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