مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، عددًا من منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطانشرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، قوله: إن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا القرية، وتجولوا بين منازل المواطنين، وهاجموا عددًا منها، حيث تصدى لهم الأهالي.
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