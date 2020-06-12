جونسون يندد بالاعتداء على تمثال تشرشل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الاحتجاجات ضد العنصرية خرجت عن أهدافها وتحولت إلى عنف لا طائل منه، منددًا بالاعتداءات التي استهدفت النصب التذكارية كتمثال ونستون تشرشل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال جونسون اليوم الجمعة إنه "من السخيف والمخزي" أن يتعرض تمثال ونستون تشرشل لخطر اعتداء من قبل

المحتجين الذين وصفوه بالعنصري، وأضاف في تغريدة على "تويتر": نعم، كان تشرشل يعبر في بعض الأحيان عن آراء كانت ولا تزال غير مقبولة لدينا اليوم، ولكنه كان بطلًا ويستحق نصبه التذكاري تمامًا. لا يمكننا الآن تحرير ماضينا أو الرقابة عليه. لا يمكننا التظاهر بأن لدينا تاريخًا مختلفًا".

وأكد جونسون أن بريطانيا قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة التمييز العنصري، وأن الحرب ضد هذه العنصرية قائمة ومستمرة، داعيًا البريطانيين إلى تجنب الاحتجاجات المخطط لها في نهاية هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، أعرب جونسون عن رغبته بإعادة تحريك الاقتصاد البريطاني في أقرب الآجال الممكنة، لكنه أشار إلى أن جائحة كورونا لا تزال تشكل خطرًا قائمًا في البلاد.