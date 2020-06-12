قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الاحتجاجات ضد العنصرية خرجت عن أهدافها وتحولت إلى عنف لا طائل منه، منددًا بالاعتداءات التي استهدفت النصب التذكارية كتمثال ونستون تشرشل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال جونسون اليوم الجمعة إنه "من السخيف والمخزي" أن يتعرض تمثال ونستون تشرشل لخطر اعتداء من قبلالمحتجين الذين وصفوه بالعنصري، وأضاف في تغريدة على "تويتر": نعم، كان تشرشل يعبر في بعض الأحيان عن آراء كانت ولا تزال غير مقبولة لدينا اليوم، ولكنه كان بطلًا ويستحق نصبه التذكاري تمامًا. لا يمكننا الآن تحرير ماضينا أو الرقابة عليه. لا يمكننا التظاهر بأن لدينا تاريخًا مختلفًا".
وأكد جونسون أن بريطانيا قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة التمييز العنصري، وأن الحرب ضد هذه العنصرية قائمة ومستمرة، داعيًا البريطانيين إلى تجنب الاحتجاجات المخطط لها في نهاية هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، أعرب جونسون عن رغبته بإعادة تحريك الاقتصاد البريطاني في أقرب الآجال الممكنة، لكنه أشار إلى أن جائحة كورونا لا تزال تشكل خطرًا قائمًا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يندد بالاعتداء على تمثال تشرشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.