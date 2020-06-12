الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد غرب العاصمة الأفغانية كابول

أدانت دولة الإمارات بشدة، التفجير الذي استهدف مسجدًا غرب العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الجمعة/ - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضهاالدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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