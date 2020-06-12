للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس 4 آلاف حالة

للمرة الأولى منذ بداية انتشار كورونا، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المملكة السعودية من عتبة الأربعة آلاف حالة خلال 24 ساعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، تسجيل 3921 إصابة جديدة بالعدوى خلال

الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي لليوم الثالث على التوالي، بعد تسجيل 3733 إصابة أمس الخميس و3717 إصابة الأربعاء.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي الجديد التي تم رصدها في المملكة 119942.

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ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (1584

حالة) إلى الرياض، حيث تتخطى الحصيلة اليومية عتبة الألف إصابة لليوم الرابع على التوالي ولا تزال في ارتفاع مستمر.

وأعلنت الوزارة عن 36 وفاة جديدة جراء الوباء تم تسجيلها خلال اليوم الأخير، مقابل 38 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة إلى 893 حالة وفاة.

وتماثل 1010 أشخاص للشفاء من فيروس كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 81029.