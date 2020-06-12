سلطنة عمان تسجل ارتفاعًا قياسيًا في معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و7 حالات وفاة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان وزارة الصحة اليومالجمعة: تم تسجيل1117 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير العمانيين، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 96".
كما لفتت الوزارة إلى تعافي 866 مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7489.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس و 5 حالات وفاة.
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