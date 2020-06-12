مجلس الوزراء الأوكراني يسمح بدخول الأجانب للبلاد

قرر مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، استئناف تشغيل نقاط التفتيش في المطارات الأوكرانية والسماح للأجانب بدخول البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديسلاف كريكلي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن الحكومة سمحت بدخول الأجانبلأوكرانيا شريطة ألا يكونوا مواطنين بدول يتفشى بها فيروس كورونا بشكل كبير، وألا يكونوا قد زاروا هذه الدول خلال ال14 يومًا الماضية.
وأوضح كريكلي أن هذه التغييرات ستُمكن من استئناف تشغيل شركات النقل الجويوتأسيس خدمات جوية دولية، منوها بأن هذا القرار يعد متصلًا باستئناف خدمات الركاب الدولية المقررة في أوكرانيا اعتبارًا من 15 يونيو الجاري.
يذكر أن، أوكرانيا أغلقت حدودها أمام خدمات النقل المنتظمة بما فيها النقل الجوي في 28 مارس الماضي ضمن إجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وبدأت البلاد في تخفيف القيود تدريجيًا في 11 مايو الماضي.
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