آخر الأرقام حول وباء كورونا: 421,691 وفاة في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 03:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 421,691 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,529,910 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,361,200 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 113,820 وفيات من أصل 2,023,347 إصابة.

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بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 41,279 وفاة من أصل 291,409 إصابة، تليها البرازيل بـ40,919 وفاة من أصل 802,828 إصابة، ثمّ إيطاليا بـ34,167 وفاة (236,142 إصابة)، وفرنسا بـ29,346 وفاة (192,364 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,064 إصابة (سبع حالات جديدة بين الخميس والجمعة) تعافى منها 78,365 شخصاً.

وأحصت أوروبا الجمعة حتى الساعة 11,00 ت غ، 186,453 وفاة من أصل 2,355,474 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 121,870 (2,120,877 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 74,320 وفاة (1,520,169 إصابة)، وآسيا 21,805 وفاة (782,699 إصابة) والشرق الأوسط 11,208 وفاة (524,433 إصابة) وإفريقيا 5904 وفاة (217,590 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8671 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.