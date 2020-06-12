كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بوتين: أثق بتأييد غالبية الروس للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، على قناعته بأن غالبية الروس يشاطرون الموقف بشأن الحاجة إلى تكريس التعديلات في الدستور.

وقال بوتين بهذا الصدد: "لدينا مدونة تاريخية مشتركة، ومبادئ أخلاقية، وبالنسبة لنا الاحترام غير المشروط للعامل البشري وحماية أرض الآباء، وتاريخنا الذي لا ينفصم، وتقاليدنا وثقافتنا، والحفاظ على ذاكرة الأسلاف، وتبجيل الآباء والأسرة، والحب لأرضنا، وقدسية حدودنا​​​، هي الأسس التي تحدد شخصية شعبنا ومصيره وتنمية بلدنا اليوم وفي المستقبل، ولذلك فمن المشروع تقديم العديد من المقترحات لإدخال هذه المبادئ الأساسية في الدستور الروسي".

هذا وأظهرت نتائج استطلاع للرأي، يوم أمس الخميس، أن أكثر من 61 في المئة من المواطنين الروس عبروا عن نيتهم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتصويت بنعم للتعديلات على القانون الرئيسي للبلاد

يذكر أنه كان من المقرر إجراء عملية التصويت على تعديلات بدستور الاتحاد الروسي في 22 أبريل، ولكن تم تأجيلها بعد ذلك بسبب الوضع الوبائي المعقد في البلاد، وفي وقت لاحق ، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التصويت سيجرى في 1 يوليو.

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

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كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.