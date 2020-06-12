الكوميدي أسامة رمزي: أعاني نفسيا وتأثرت عضويا

كشف الفنان الكوميدي، أنه عانى مشاكل نفسية كثيرة، أثرت في صحته الجسدية، وشارك جمهور ما يعيشه من منطلق الاستفادة من وضعه، وعدم الاستهانة بالجانب النفسي.

وشارك أسامة رمزي بعض المشاكل، التي يعيشها في الوقت الحالي، وقال، في تدوينة، ليلة أمس الخميس: “سمحولي غا نخوي شوية حيت يمكن كاين اللي عايش نفس الحاجة”.

وكشف رمزي: “منذ أزيد من شهر ونصف الشهر تقريبا وأنا أعاني مشاكل في التنفس، وأحس بضيق في صدري وأني مخنوق.. عندما أتنفس أحس اختناق ما يؤثر علي دقات القلب التي تتسارع بشكل كبير “.

وأضاف رمزي: “الوسواس مرضني فصحتي فوق ما يمكن تتصور و ديال بصح.. أثر على نومي”، مشيرا إلى أن تأثير الأدوية يظهر عليه في زيادة وزنه، إضافة إلى معاناته مع توتر الأعصاب.

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وزاد الكوميدي الشاب: ” الأطباء شخصوا حالتي بأنها نتاج قلق نفسي، وتفكير سلبي، وهو ما أدى إلى توتر العضلات.. المشكل الأكبر هو أنني أعي هذا الأمر لكنه مسيطر علي نظرا لمجموعة من الأسباب ليس من الضروري أن أذكرها”.

وأوضح رمزي، في تدوينته، أن الرسالة، التي أراد تبليغها بالحديث عن وضعه، هي عدم الاستهانة بالصحة النفسية، والاستهانة بوضع أصحاب النفسيات المحطمة، ومساعدتهم على الخروج من حالتهم.

وختم رمزي تدوينته، وقال: “المرحلة اللي وصلت ليها كانطلب ربي ما يوصل ليها حتى شي واحد، وعارف عندي القدرة والقوة ندوز هادشي إن شاء الله. دعواتكم معايا و صافي وردوا البال لراسكم يمكن هادشي اللي خويت ينفسني شوية ولكن بغيت نشاركم هادشي غير باش نقول ليكم النفسية مهمة بزاف فالحياة”.