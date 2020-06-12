الـ”PPS” يطالب الحكومة بتخفيف تداعيات الحجر على أطفال المنطقة 2 بشكل عاجل

بعد إعلان الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية، ورفع الحجر جزئيا في عدد من المناطق، انتقدت عدد من الأحزاب السياسية طريقة الحكومة في الإعلان.

وفي السياق ذاته، قال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، صادر عن مكتبه السياسي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب إعلان الحكومة عن القرارات المتعلقة بالطوارئ الصحية، والحجر الصحي، والطريقة المعتمدة في ذلك، مطالبا إياها باتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خصوصا من خلال السماح لهم بالخروج، والتنزه رفقة أولياء أمورهم.

استغراب الحزب، شمل الطريقة، التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات الأخيرة، حيث كان الأجدر، حسبه، تحضير الرأي العام، منذ أسابيع، لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه، ومسؤوليته، وهو ما نادى به الحزب، من خلال جميع بلاغات هيآته، وتصريحات قيادته، وذلك بهدف الانخراط الواسع، والالتزام المواطن بها، من قبل كافة فئات الشعب، وإنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي بالقدر نفسه من النجاح الذي ميز الدخول فيه.

Advertisements

واعتبر التقدم والاشتراكية أن الطريقة المذكورة أفضت إلى ردود الفعل المسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الاختلالات، ومواكبة المهن، والقطاعات المتضررة اقتصاديا، واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي، تساهم فيه الحكومة والبرلمان، ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش.

يذكر أن الدعوة إلى تخفيف الحجر على أطفال سكان المنطقة 2، مطلب رفعه كذلك الأطباء النفسانيون، وأطباء الأطفال، محذرين من الآثار النفسية الوخيمة، التي يمكن أن يسببها تمديد الحجر لشهر إضافي على نفسية الأطفال.