1016 حجرة دراسية و3 قاعات رياضية.. هكذا تستعد طنجة لاحتضان امتحان الباكالوريا- فيديو وصور

فيديو: يونس الميموني

خصصت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة-أصيلة 1016 حجرة دراسية، و3 قاعات رياضية لاستقبال المترشحين، والمترشحات لامتحانات الباكالوريا برسم الدورة العادية، في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المديرية جهزت 69 مركزا للإجراء، و6 مراكز للتصحيح.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المديرية وفرت 1500 إطار إداري، وتربوي مكلف بالإجراء، وحوالي 1000 إطار تربوي مكلف بتصحيح الإنجازات.

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وفي ما يتعلق بعملية تدبير، وإيواء، وإطعام التلاميذ، والتلميذات، فإنه تم توفير 340 غرفة فردية.

كما تم اعتماد مركزين للامتحانات، خصصتا للمترشحين بالمؤسسات السجنية، البالغ عددهم 21 شخصا.