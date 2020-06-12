برشلونة بصدد اجتماع حاسم بشأن كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني بصدد عقد اجتماع لحسم مصير لاعبه، البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار حاليا إلى بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيعقد اجتماعًا مع كيا جورابشيان وكيل كوتينيو، الأسبوع المقبل، لبحث مصير اللاعب بعد تأكد عدم تفعيل بايرن ميونخ لبند الشراء النهائي نظير 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اللاعب مستعد لرفض أي عرض، قد يبعده عن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وأوضحت أن كوتينيو يحظى باهتمام آرسنال وتوتنهام وتشيلسي وليستر ونيوكاسل من البريمييرليغ.

وذكرت أن برشلونة مستعد لقبول أموال تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، للموافقة على رحيل النجم البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.