القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لإبرام صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي الوشيك، بعدما أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم آرسنال.
ويهتم إنتر بالتعاقد مع الظهير الأيمن هيكتور بيليرين البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يتواجد مع المدفعجية منذ أن انضم لأكاديمية شباب الفريق في عام 2011 قادمًا من برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
ويرغب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، في تدعيم خط دفاعه، ويضع بيليرين على رأس أولوياته، في الوقت الذي يأمل فيه آرسنال أن يجدد الإسباني تعاقده الذي ينتهي في عام 2023.
وفتح عدم تعجل بيليرين في تجدد تعاقده، الباب أمام إنتر لمحاولة الظفر بخدماته، خصوصا أن الإسباني يرغب في مشاهدة كيف سيتطور مستوى الفريق مع المدرب ميكيل أرتيتا قبل حسم قراره.
وشارك بيليرين في 8 مباريات بالبريمييرليغ هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة قوية في الركبة، وسجل في شباك تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2).
يذكر أن إنتر ضم العديد من اللاعبين من البريميرليغ في الفترة الأخيرة، من ضمنهم روميليو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وكريستيان إريكسين وآشلي يونغ.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتر يسعى لإبرام صفقة جديدة من البريمييرليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.