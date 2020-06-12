لبنان: سياسيّون يهبّون للدفاع عن رياض سلامة في وجه المتظاهرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبّ سياسيّون لبنانيّون إلى الدفاع عن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إثر دعوات من المحتجّين لإقالته مع تواصل تدنّي سعر صرف الليرة اللبنانيّة.

وكتب زعيم تيّار "المستقبل" ورئيس الحكومة السّابق، سعد الحريري، في حسابه على تويتر إنّ "التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد"، وأضاف "يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة".

بينما قال رئيس مجلسّ النواب ورئيس حركة "أمل"، نبيه برّي، بعد اجتماع مع الرئيس، ميشال عون، ورئيس الحكومة، حسّان دياب، ردًا على سؤال حول إقالة سلامة "نحن بحاجة إلى كل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم".

والموقف ذاته عبّر عنه رئيس حزب "التوحيد العربي" المقرّب من "حزب الله"، وئام وهّاب، الذي كتب في حسابه على تويتر أنّ "إقالة رياض سلامة دخول في المجهول إياكم والتهور".

وفي مقابل اصطفاف السياسيّين اللبنانييّن خلف رياض سلامة، هتف متظاهرون لبنانيّون غاضبون على تراجع الليرة ضدّه، أمس، الخميس.

وكان سلامة أصدر بيانًا، الخميس، قال فيه إنّ المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة، "بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين".

وأشار سلامة إلى أنه أصدر بيانا قبل يومين طالب فيه جميع الصرافين المرخصين، بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3850 ليرة لبنانية على أن ينخفض السعر تدريجيًا إلى 3200 ليرة.

وقطع محتجون لبنانيّون غاضبون، مساء الخميس، الطرقات احتجاجًا على تردّي الأوضاع الماليّة مع تراجع غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانيّة، التي وصل سعرها مقابل الدولار إلى 6000، صعودا من قرابة 4500 ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات، حسب مراسل "الأناضول".

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ودعا المحتجون جميع اللبنانيّين إلى النزول للشارع والمشاركة بالمظاهرات؛ استنكارًا للغلاء والأوضاع المعيشيّة الصعبة.

وردد المحتجون هتافات منها "ثوار.. أحرار.. حنكمّل المشوار".

وفي العاصمة بيروت، تجمّع مئات من المحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط المدينة، وأحرقوا إطارات مركبات، كما قطع عشرات المحتجين الطريق عند جسر "الرينغ" (وسط بيروت)، قبل أن ينتقل عدد منهم إلى مقر جمعية المصارف، القريب لمحاولة قطع الطريق هناك.

كما أشعل محتجون على النار في حاويات النفايات في منطقة "المشرفية"، بضاحية بيروت الجنوبية.

وعلى الطريق السريع في منطقة "الجية"، جنوبي البلاد، أغلق المتظاهرون الطريق بالاتجاهين تنديدًا بالأوضاع الاقتصاديّة.

أمّا في البقاع اللبناني، فقد قطع المحتجون الطريق عند مثلث "بر إلياس – المرج".

وفي عاصمة الشمال اللبناني، طرابلس، قطع المحتجون الطريق في ساحة المدينة، وفي عدد من شوارعها بالإطارات المشتعلة.