رهط: وفاة شابة حامل "إثر سقوطها" واعتقال زوجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت شابة من مدينة رهط دماغيًا، فجر اليوم، الجمعة، إثر "ضربة قويّة في رأسها" بحسب بيان للشرطة.

والشابة هي روان الكتناني-القريناوي، من العمر 32 عامًا وحامل في شهرها السابع وأم لثلاثة أطفال.

واعتقلت الشرطة زوج الشابة للاشتباه بأنها ضربها، وسيمثل أمام محكمة الصلح في بئر السّبع على أنه "مشتبه بالتسبّب بالإصابة".

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وقالت الشرطة إن تلّقت بيانا حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية، عن شابة بحاجة إلى تدخّل طبيّ بعد تعرّضها لضربة قوية في رأسها وحوّلت إلى المشفى لتلقّي العلاج.

وأوقفت الشرطة عددًا من الأقارب وزوجها البالغ من العمر 32 عامًا.

ويدّعي أقارب الشّاب أنها سقطت في الحمام، ونفوا وجود خلافات بين الضحيّة وزوجها.