القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت شابة من مدينة رهط دماغيًا، فجر اليوم، الجمعة، إثر "ضربة قويّة في رأسها" بحسب بيان للشرطة.
والشابة هي روان الكتناني-القريناوي، من العمر 32 عامًا وحامل في شهرها السابع وأم لثلاثة أطفال.
واعتقلت الشرطة زوج الشابة للاشتباه بأنها ضربها، وسيمثل أمام محكمة الصلح في بئر السّبع على أنه "مشتبه بالتسبّب بالإصابة".
وقالت الشرطة إن تلّقت بيانا حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية، عن شابة بحاجة إلى تدخّل طبيّ بعد تعرّضها لضربة قوية في رأسها وحوّلت إلى المشفى لتلقّي العلاج.
وأوقفت الشرطة عددًا من الأقارب وزوجها البالغ من العمر 32 عامًا.
ويدّعي أقارب الشّاب أنها سقطت في الحمام، ونفوا وجود خلافات بين الضحيّة وزوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر رهط: وفاة شابة حامل "إثر سقوطها" واعتقال زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.