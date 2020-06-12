شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر: أوقفنا حسابات تدعم أردوغان لأنها كاذبة ومخترقة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة تويتر إيقاف حسابات في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية أن شبكة من 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، في حين قال باحثون في ستانفورد إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.

وأضافت الشركة بأن الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، مؤكدة بأن "الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد الرئيس أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافًا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية المحددة أعلاه".