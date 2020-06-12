شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين ترصد 615 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبلغت الفلبين اليوم الجمعة عن 615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 24787 إصابة. وذكرت وزارة الصحة أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا سجلت أيضا 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.

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