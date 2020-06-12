تسيير رحلتين جويتين لإعادة المواطنين الهنود والمصريين العاملين بالعراق إلى أراضيهم

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تخصيص رحلتين استثنائية مباشرتين لإعادة المواطنين الهنود والمصريين العاملين في الاراضي العراقية الى اوطانهم وخلال ( 24 ).



وأضاف الشبلي، أن "الرحلة الاخرى المرقمة IA147 انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار البصرة ثم مطار القاهرة حامله على متنها 127 مواطن مصري من ضمن العاملين على الاراضي العراقية والذين لم يغادروا ايضاً الى وطنهم منذ غلق المطارات بسبب انتشار وباء كورونا". وقال وزير النقل ناصر حسين الشبلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الرحلة الجوية المرقمة IA445 غادرت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار اربيل ثم مطار البصرة وبعدها الى محطتها الاخيرة دلهي حاملة على متنها 184 مواطن هندي من العاملين على الاراضي العراقية والذين لم يغادرو الى وطنهم الام منذ بدء جائحة كورونا ".وأضاف الشبلي، أن "الرحلة الاخرى المرقمة IA147 انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار البصرة ثم مطار القاهرة حامله على متنها 127 مواطن مصري من ضمن العاملين على الاراضي العراقية والذين لم يغادروا ايضاً الى وطنهم منذ غلق المطارات بسبب انتشار وباء كورونا". وأوضح، أن "الطائرتين خضعتا لحملة تعقيم وتعفير من قبل الكوادر المختصة قبيل مغادرتها ارض مطار بغداد الدولي وان هذه الرحلات سيرت بعد ان تم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في السلطات الهندية والمصرية ذات الصلة".



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