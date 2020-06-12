مواجهة عراقية سويسرية في محكمة 'كاس'

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2020-06-12 | 13:34
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تشهد محكمة الكاس هذه الايام مواجهة عراقية سويسرية من نوع خاص ، بعد تقديم الاتحاد العراقي للسباحة شكوى ضد الاتحاد الدولي للسباحة والانتخابات التي اجريت في 13 ايار 2020 والتي اسفرت عن أنتخاب خالد كبيان.
اطراف الصراع العراقي -السويسري هم كل من المحامي نزار احمد الذي يشارك بصفته الممثل القانوني للاتحاد العراقي للسباحة برئاسة سرمد عبدالاله ، ومن الجانب السويسري هناك ثلاث محامين هم كل من السيد جيان بير مورلاند الممثل القانوني للاتحاد الدولي للسباحة ، والسيد ستيفن نيتزل والسيدة ميريام ترونز الممثلين القانونيين للسيد خالد كبيان .
القضية أبتدأت بنصر عراقي سريع في الجولة الأولى حققه نزار أحمد عندما تمكن من الحصول على قرار لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي للسباحة برفع الايقاف عن سرمد عبدالاله ، والايام القادمة ستشهد الكثير من المحطات التي سيتابعها الوسط الرياضي لانهاء الجدل القائم منذ أكثر من سنة حول رئاسة الاتحاد.
القضية أبتدأت بنصر عراقي سريع في الجولة الأولى حققه نزار أحمد عندما تمكن من الحصول على قرار لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي للسباحة برفع الايقاف عن سرمد عبدالاله ، والايام القادمة ستشهد الكثير من المحطات التي سيتابعها الوسط الرياضي لانهاء الجدل القائم منذ أكثر من سنة حول رئاسة الاتحاد.
محكمة التحكيم الرياضي CAS ، هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الرياضية قادرة على البت فيها من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة ، تأسست سنة 1984 ومقرها لوزان - سويسرا .
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.