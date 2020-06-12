الطريقة، حيث لدينا مجاميع عديدة من المرفوضين، ترفض دولهم استقبالهم.
وأكد يوهانسون، أنه سيدعو سفراء هذه الدول الى اجتماع خاص لمناقشة هذا الأمر معهم،
وأوضح الوزير أن السويد تعاني من مشكلة مماثلة مع الصومال أيضا، ”لكن الصومال ليس لها
تمثيل في السويد".
وشّدد على أن هناك عدة آلاف من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكن ترحيلهم الى البلدان
الأربعة بسبب رفض حكومات هذه البلدان استقبال مواطنيها.
وأشار يوهانسون الى أن العراق وقع مع السويد قبل 10 سنوات اتفاقية وافق بموجبها على
وقال إن هذه الدول حريصة على العلاقات مع السويد، ويفترض أنها تلتزم بمبادئ القانون
الدولي، التي تنص على استقبال البلدان لمواطنيها من الدول الأخرى.
وترى السويد أن على الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغط على البلدان التي ترفض
استقبال مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السويد تدعو العراق وثلاث دول الى استقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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