مصابو كورونا في معرض بغداد بعد امتلاء مستشفيات العاصمة

وقال حسن التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه اشرف ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق ١٢ حزيران ٢٠٢٠وأكد الوزير ان الوزارة اقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا ومن اجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الانسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية.

واوضح ان مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع القادم، اذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات اشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان.



واعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا لترتفع اعداد الاصابات منذ تفشي الفيروس 16675، كما اشارت الى شفاء 354 مصاباً من الفيروس ليكون اعداد المتعافين من المرض 6568 في عموم العراق.