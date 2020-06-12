5 مراحل تمر بها الحياة الزوجية.. فكيف نحوّل التحديات لفرص تحسين؟

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تمر الحياة الزوجية بمراحل عدة، فإن وضع المتزوجين حديثاً من دون أن يكون لديهم أبناء ليس على سبيل المثال مطابقاً لوضع المتزوجين منذ عشرين سنة ولديهم أبناء في عمر الشباب. لذلك كما يقول الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية، من المفيد جداً للأزواج أن يحددوا المرحلة التي يعيشونها، والمراحل المقبلة، ليحولوا التحديات إلى فرص للتحسين. نذكر في ما يأتي المراحل الخمس التي يمر بها الزواج.
المرحلة الأولى: الانتقال والتكيف
المرحلة الثانية: التأسيس وإنجاب الأطفال
في هذه المرحلة، يستقر الزوجان؛ فيكون العقل رفيقاً للمحبة أكثر من العاطفة. وتؤدي الإرادة دوراً أساسياً في معادلة الالتزام والتفاهم، ويتحول معظم الأزواج إلى أهل، ما يتضمن تحديات مختلفة وتنظيماً جديداً للأدوار. هنا، يتوجّب على الأزواج أن يُجنّبوا علاقتهم الزوجية الإزعاج الذي قد ينتج عن التفاني الذي يتطلبه الأبناء. كذلك، يجب الحرص على ألا تؤدي التزامات العمل ومتطلبات الحياة اليومية إلى بداية بُعد تدريجي.
المرحلة الثالثة: التغير
في هذه المرحلة، يتعين على الزوجين أن يكونا خلّاقين لكي لا يقعا في الرتابة ويعيدا اكتشاف بعضهما البعض كزوجين ويتواصلا من جديد فيما بينهما.
المرحلة الرابعة: الاستقرار و"العش الفارغ"
أكثر ما يهم في هذه المرحلة هو الرسوخ والمعرفة التامة للشريك: القدرة على التحاور، وتقبل الاختلافات بشكل أفضل، والضحك على الأخطاء، والانتقاد بشكل مُحبّ، والبدء معاً بنشاط معين. إنها فرصة لإعادة التأكيد على الإبداع وإيجاد تحديات جديدة للحياة الزوجية.
المرحلة الخامسة: التقدم معاً في السن
تصادف هذه المرحلة بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً على الزواج. يختار البعض التقاعد، وهكذا يبرز أمر إيجابي جداً يتمثل في توفر المزيد من الوقت؛ ليستمتع الزوجان مع بعضهما البعض. يقومان بنشاطات كانت مستحيلة في السابق بسبب الانشغالات في العمل، ويبرز دافع كبير لهما يتجسد في الأحفاد. فهؤلاء الصغار يمنحون النور والسعادة لزواجهما في هذه المرحلة.
في هذه الفترة، يحتاج الشريكان إلى الكثير من الدعم والحنان المتبادلين. في هذه المرحلة من الزواج، تقلّ الصراعات لأن معظم الأزواج يكونون قد استقروا على مستوى السلطة والألفة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.