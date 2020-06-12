"يوم روسيا" يعيد بوتين للضوء بعد شهر في ظل إجراءات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، للظهور بعد أكثر من شهر مهنئا شعبه بيوم روسيا.

وقال بوتين، في أول ظهور علني منذ أكثر من شهر خلال مراسم لرفع العلم في موسكو اليوم،:"أود أن أهنئ الجميع في هذا العيد الكبير. وجميع المفعمين اليوم بهذا الشعور العميق".



كان بوتين، الذي ظهر في التلفزيون الحكومي وهو لا يرتدي كمامة خلال المراسم، يعمل عن بُعد كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان آخر ظهور علني له في 9 مايو/آيار الماضي.

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني "يوم روسيا"، يوم 12 يونيو/حزيران من كل عام، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية.

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ففي مثل هذا اليوم من عام 1990، اعتمد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إعلان سيادة الدولة لروسيا، الذي أكد على المساواة في الحقوق لجميع المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة؛ ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وضرورة التوسع الكبير في حقوق الجمهوريات والمناطق والمقاطعات والأقاليم المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، في 12 يونيو 1991، أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ روسيا، وانتخب بوريس يلتسين أول رئيس للبلاد.

وقال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، في تعليقات منفصلة لوكالات الأنباء الروسية، إن المشاركين في المراسم تم اخضاعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس.