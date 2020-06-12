الإمارات تدين هجوما إرهابيا بنيجيريا: ينافي القيم الإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أصدرته الجمعة، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وشددت على رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 6 جنود، الأحد الماضي، في هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، على ما أعلنت مصادر عسكرية.

Advertisements

وأوردت المصادر أن مقاتلين من ولاية غرب إفريقيا في تنظيم داعش كانوا يستقلون شاحنات مزودة مدافع رشاشة، هاجموا القاعدة في قرية أونو (على بعد 25 كلم) من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال ضابط لوكالة فرانس برس "خسرنا 6 جنود في الهجمات التي شنها الإرهابيون قرابة الساعة 18:30 (17:30 ت غ) السبت".

ويركز مقاتلو ولاية غرب أفريقيا في تنظيم داعش، والتي انفصلت عن بوكو حرام في العام 2016، على مهاجمة الجيش لكنهم يواجهون أيضا اتهامات باستهداف المدنيين في شكل متزايد.

وفي فبراير/شباط، قتل الإرهابيون 30 مسافرا على الأقل كانوا توقفوا ليلا في أونو خلال حظر التجول الليلي.