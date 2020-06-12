نظام أردوغان يعتقل صحفية معارضة بزعم "التجسس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنكيل بالصحفيين والإعلاميين، حيث قضت محكمة، الجمعة، بسجن صحفية معارضة بارزة في منصة إخبارية على الإنترنت إلى حين محاكمتها بما قالت إنها تهمة "التجسس العسكري والسياسي".
واحتُجزت ميسر يلدز، مديرة تحرير أخبار أنقرة في بوابة "أوضة تي. في" الإثنين، فيما تم اعتُقالها رسميا،الخميس، بعد استجوابها.
وقالت وكالة تركية إن رتبة عسكرية بالجيش، احتجز معها، وسُجن أيضا دون ذكر تفاصيل، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من محامي يلدز.
وتنتقد أوضة تي. في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتحتل تركيا مكانة متقدمة بين دول العالم التي بها أكبر عدد من الصحفيين خلف الأسوار.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، تشن أنقرة حملة على المشتبه في انتمائهم لشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
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